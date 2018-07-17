Ученые заявили, что крики младенцев помогут предсказать их голоса во взрослом возрасте

Специалистам удалось выяснить, что высота голоса человека с возрастом не меняется. Недавно проведенное исследование показало, что звучание взрослого голоса можно предсказать уже по 7-летним детям, а крик 4-месячного малыша расскажет о речи в 5 лет.Профессор, изучавший во Франции поведение животных в Лионском университете, и который был одним из авторов исследования, Николас Матевон рассказал, что значительную долю различий между тем, как люди говорят во взрослой жизни и в детстве, можно проследить по тому времени, которое было проведено в утробе матери. Профессор уверен, что в лоне женщины много разных вещей, которые могут, как повлиять, так и изменить жизнь человека.Помощник профессора антропологии в Бостонском университете, Кэролин Ходжес, который не участвовал в этой работе, считает, что подобные и весьма редкие работы затрагивают важные вопросы и интригуют. А данное исследование показало, как звуковой сигнал влияет на впечатления о физическом и социальном доминировании, привлекательности, а также доверии человека.