Роман Гриценко сломал руку, а Евгений Малышев едва не лишился глаза и находится в больнице

Так, за последний месяц пострадали стразу несколько участниц: Ольга Жарикова получила увечье плеча из-за Дмитрия Кварацхелия, Екатерина Скютте получила рассечение лба после стычки с Дарьей Друзьяк, а немногим позже Даша сама оказалась в больнице с сотрясением мозга по причине конфликта с Андреем Шабариным, и Оксана Ряска на днях была госпитализирована, после нападения Анастасии Балинской и Каролины Бабенко.А теперь появилась информация, что жестокой дракой закончилась разборка между Романом Гриценко и Евгением Масловым, которую зрителям покажут через несколько дней.Воздыхатель Ольги Бузовой, который пару недель назад в городских квартирах накинулся на Артема Сороку, на этот раз накинулся на Женю, аргументируя свои действия вызывающим поведением соперника и его рукоприкладством по отношению к участницам.Впрочем, по итогу потасовки пострадали оба парня. Рома серьезно повредил свою руку и теперь несколько недель будет ходить в гипсе, а Женя с травмой глаза экстренно госпитализирован в больницу и его выздоровление займет не меньше месяца.Роме того, по слухам, Маслова исключили из списка участников, а потому из больницы он сразу же отправится домой. Что касается наказания для Гриценко, то пока известно только то, что ему чудом удалось избежать изгнания.