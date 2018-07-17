Покупателей привлекает в магазины исключительно наличие новых технологий

Есть и совсем другие случаи, когда из-за неисправности в технологиях приходит отрицательный опыт, снижающий доверие к бренду и нежелании посещать магазин, к данной категории отнесли 28% потребителей. Свидетельствует все отчет Boomtown, посвященный опыту работы форвардов цифрового направления и существующими препятствиями для сегодняшнего магазина.Основано исследование на опросе американцев. Но можно представить эти данные и для России. Существующей глобализацией трансформированы опыт и ожидания современного потребителя. Как показал опрос, основное предпочтение уделяется брендам, использующим разработки передовых , надежных и интуитивных технологий, которых в исследованиях называли «цифровыми форвардами».Как показали результаты, потребитель выбирает крупные сетевые магазины, которые располагают новыми цифровыми технологиями, так же обязательным условием считается удобная система электронных платежей. При этом 57% считают важным наличие нескольких вариантов совершения цифрового платежа, 50% отметили необходимость возможности онлайн-заказа.