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Во Флориде 17-летний американец был укушен неизвестным монстром-змеем

Во Флориде 17-летний американец был укушен неизвестным монстром-змеем. Он напал на молодого человека, косящего траву, после чего сбил его с ног и начал избивать хвостом, впиваясь зубами в тело жертвы.

Шокированный человек просто пошел к машине, зажав рукой рану, когда это существо скрылось за забором. Он потом заехал в ближайшую клинику, где медики 7 часов боролись за жизнь отравленного ядом пациента.

Во Флориде 17-летний американец был укушен неизвестным монстром-змеем


Они предположили, что на юношу набросилась обычная змея, хотя пострадавшая особа рассказала журналистам свою версию события. После такого инцидента молодой предприниматель не бросил свое занятие и продолжает работать, но всегда осматривает территорию перед новым газоном.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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