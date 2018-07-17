Во Флориде 17-летний американец был укушен неизвестным монстром-змеем

Шокированный человек просто пошел к машине, зажав рукой рану, когда это существо скрылось за забором. Он потом заехал в ближайшую клинику, где медики 7 часов боролись за жизнь отравленного ядом пациента.Они предположили, что на юношу набросилась обычная змея, хотя пострадавшая особа рассказала журналистам свою версию события. После такого инцидента молодой предприниматель не бросил свое занятие и продолжает работать, но всегда осматривает территорию перед новым газоном.