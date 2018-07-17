Во Флориде 17-летний американец был укушен неизвестным монстром-змеем
Во Флориде 17-летний американец был укушен неизвестным монстром-змеем. Он напал на молодого человека, косящего траву, после чего сбил его с ног и начал избивать хвостом, впиваясь зубами в тело жертвы.
Шокированный человек просто пошел к машине, зажав рукой рану, когда это существо скрылось за забором. Он потом заехал в ближайшую клинику, где медики 7 часов боролись за жизнь отравленного ядом пациента.
Они предположили, что на юношу набросилась обычная змея, хотя пострадавшая особа рассказала журналистам свою версию события. После такого инцидента молодой предприниматель не бросил свое занятие и продолжает работать, но всегда осматривает территорию перед новым газоном.