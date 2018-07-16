Сын Елены Яковлевой жалеет, что сделал татуировки

Во время «Славянского базара в Витебске» известная российская актриса Елена Яковлева пообщалась с журналистами уделив много внимания своему 25-летнему сыну Денису Шальных. Звезда прокомментировала то, что практически все отечественные средства массовой информации пишут про ее наследника, как про фрика.Яковлева считает, что многие журналисты клеймят людей и это будет на их совести, в то время как и сама известная актриса, и ее сын уже успели покаяться за все, что произошла в жизни Дениса.По словам матери, молодой человек уже жалеет о том, что сделал татуировки и даже готов их свести. Однако данная процедура куда более болезненная, чем нанесение татуировок, но Яковлева надеется на создания в сором времени препарата, который при введении под кожу разрушает все то, что было сделано в тату-салоне. Вспоминая первые рисунок на теле своего сына, знаменитость говорит, что даже умилилась этому - молодой человек, еще будучи подростком, набил на руке изображение своего любимого пса.