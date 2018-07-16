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Сын Елены Яковлевой жалеет, что сделал татуировки

Сегодня около 80% тела сына актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, покрыто вычурными и провокационными татуировками. Но, по словам звездной матери, молодой человек жалеет, что сделал эти рисунки и уже созрел, чтобы свести их.

Сын Елены Яковлевой жалеет, что сделал татуировки

Во время «Славянского базара в Витебске» известная российская актриса Елена Яковлева пообщалась с журналистами уделив много внимания своему 25-летнему сыну Денису Шальных. Звезда прокомментировала то, что практически все отечественные средства массовой информации пишут про ее наследника, как про фрика.

Яковлева считает, что многие журналисты клеймят людей и это будет на их совести, в то время как и сама известная актриса, и ее сын уже успели покаяться за все, что произошла в жизни Дениса.

Сын Елены Яковлевой жалеет, что сделал татуировки

По словам матери, молодой человек уже жалеет о том, что сделал татуировки и даже готов их свести. Однако данная процедура куда более болезненная, чем нанесение татуировок, но Яковлева надеется на создания в сором времени препарата, который при введении под кожу разрушает все то, что было сделано в тату-салоне. Вспоминая первые рисунок на теле своего сына, знаменитость говорит, что даже умилилась этому - молодой человек, еще будучи подростком, набил на руке изображение своего любимого пса.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 20:13
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