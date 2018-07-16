Ольга Рапунцель выставила Тату Блюменкранц плохой матерью

И если раньше Оля и Дима боялись показывать публике дочь, то теперь, после крещения только и делают, что поворачивают ее к камере.Кроме того, молодая мама не упускает возможности рассказать о том, какая она ответственная и заботливая, а также о том, что кормит Василису грудью, а не различными смесями.А в одном из последних эфиров Рапунцель, желая выставить себя с выгодной стороны заявила, что на грудном молоке ее дочка выглядит очень миниатюрной и соответствует плану своего роста. В пример она привела маленькую Бетти, которая в возрасте трех месяцев была очень крупной, так как Тата кормила ее детскими кашами и добавками.В результате, зрители заявили, что когда беременная Оля со слезами вернулась на Поляну, рассказывая об издевательствах мужа, Блюменкранц была одной из немногих, кто ее поддержал и встал на ее сторону.Однако теперь, они уверены, что после таких слов девушка обязательно пересмотрит свое мнение об Оле и в следующий раз подумает, стоит ли вообще с ней связываться.