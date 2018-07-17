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Марксисты пытались завербовать инопланетян для политических целей – Конспирологи

Западные конспирологи выяснили, что марксисты пытались завербовать инопланетян для политических целей. Они обратили внимание на секретные дневники соратников Троцкого, где были описаны подробности контактов с внеземными гостями.

Константин Циолковский и Альберт Эйнштейн впервые стали говорить о космических мирах с разумными формами жизни, ссылаясь на труды Маркса. Отрицание классовых различий было важным фактором для существования внеземных цивилизаций, так что марксистов можно назвать основателями уфологии.

Марксисты пытались завербовать инопланетян для политических целей – Конспирологи


В записках секретаря Посадаса, работавшего у Троцкого, был список гостей, имеющих непривычные для людей имена. Потом он издал книгу, где подробно описал беседы политика с гуманоидами, но почти весь тираж сразу выкупили неизвестные лица. После таких событий американцы стали отслеживать все разговоры исследователей с владельцами раритета.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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