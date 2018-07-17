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Пророчества Иоанна Богослова назвали равнину Мегиддо местом битвы между добром и злом

Последний апостол записал свои пророчества, продиктованные Богом, на острове Патмос, но они до сих пор интересуют ученых и исследователей. Иоанн Богослов назвали равнину Мегиддо местом битвы между добром и злом, после чего грешный мир будет уничтожен.

Эксперты после анализа библейских текстов сделали выводы, что это место находится в Изреельской долине, отделяющей горные массивы Самарии от Галилеи. В этом месте с древних времен происходили самые известные сражения, вошедшие в историю. После мечты фараона Тутмоса III о захвате палестинских земель, народ Израиля победил филистимлян.

Пророчества Иоанна Богослова назвали равнину Мегиддо местом битвы между добром и злом


Затем правитель Ассирии захватил Галилею, после чего дальнейшие события были связаны с войнами Бонапарта и османов. Скептики считают, что этот человек не мог назвать иного места для Армагеддона, прекрасно зная свою родину. Однако с ними не согласны исследователи, считающие, что конец света для человечества наступит 16 августа.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:15
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