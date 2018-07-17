Пророчества Иоанна Богослова назвали равнину Мегиддо местом битвы между добром и злом

Эксперты после анализа библейских текстов сделали выводы, что это место находится в Изреельской долине, отделяющей горные массивы Самарии от Галилеи. В этом месте с древних времен происходили самые известные сражения, вошедшие в историю. После мечты фараона Тутмоса III о захвате палестинских земель, народ Израиля победил филистимлян.Затем правитель Ассирии захватил Галилею, после чего дальнейшие события были связаны с войнами Бонапарта и османов. Скептики считают, что этот человек не мог назвать иного места для Армагеддона, прекрасно зная свою родину. Однако с ними не согласны исследователи, считающие, что конец света для человечества наступит 16 августа.