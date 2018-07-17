Домашние животные получили возможность путешествовать без хозяев

Согласно сообщений Федеральной пассажирской компанией «РЖД», для первого этапа выбрали только 13 поездов, где домашние питомцы могут ездить без хозяев. Выбраны некоторые популярные направления, это Санкт-Петербург-Москва, Омск-Новосибирск и Владивосток-Хабаровск. В правилах указано, что таким образом транспортироваться могут собаки, кошки, птицы, морские свинки, кролики и некоторые другие животные.В поезде за ними присматривают проводники пассажирских вагонов. Чтобы оформить разрешение на перевозку домашнего питомца, необходимо посетить специальную багажную кассу. Так же, для правильного оформления, клиент должен будет написать заявление. Предоставляется данная услуга на платной основе. Самая минимальная цена билета, за которую можно оформить билет питомцу - 730 рублей. На стоимость поездки влияет дальность пункта конечного назначения.Главным условием является наличие клетки для животного, здесь животное будет находиться во время своей поездки. Так же у владельца питомца есть возможность отправить с животным любые его документы - ветеринарный паспорт, родословную и другие. Одним отправителем оформляется перевозка не больше чем 3-х животных. При этом общий все контейнер должен составлять до 75 кг.