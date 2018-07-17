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Коммунальщики вынудил жителей Новосибирска обратить внимание на “черную магию” из-за затянувшегося ремонта

Пользователи сетей заметили сообщения, опубликованные возмущенными жителями Новосибирска. Коммунальщики вынудили людей обратить внимание на “черную магию” из-за затянувшегося ремонта.

Жильцы дома месяц живут без воды, потому что труба находится в неисправном состоянии. Местные службы каждый раз обещают им исправить ситуацию, но в реальности никто не занимается данным вопросом. Один мужчина отметил, что уже за это время сделал новую крышу на даче, а работники не могут справиться с обычной пробоиной.

Коммунальщики вынудил жителей Новосибирска обратить внимание на “черную магию” из-за затянувшегося ремонта


После таких событий нервы новосибирцев уже находятся на пределе, так что они желают коммунальщикам “гореть в аду”. Шутники даже вспоминают Сатану, способного быстро исправить ситуацию, потому что местные власти не реагируют на жалобы людей.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:45
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