Коммунальщики вынудил жителей Новосибирска обратить внимание на “черную магию” из-за затянувшегося ремонта

Жильцы дома месяц живут без воды, потому что труба находится в неисправном состоянии. Местные службы каждый раз обещают им исправить ситуацию, но в реальности никто не занимается данным вопросом. Один мужчина отметил, что уже за это время сделал новую крышу на даче, а работники не могут справиться с обычной пробоиной.После таких событий нервы новосибирцев уже находятся на пределе, так что они желают коммунальщикам “гореть в аду”. Шутники даже вспоминают Сатану, способного быстро исправить ситуацию, потому что местные власти не реагируют на жалобы людей.