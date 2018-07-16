Кейт Миддлтон начала подражать стилю одежды Меган Маркл
Супруга герцога Кембриджского Уильяма, Кейт Миддлтон, посетила тенистый турнир в платье, которое очень похоже на модель из гардероба жены принца Гарри, Меган Маркл.
15 июля в Британии прошел финал теннисного турнира Уимблдона. Как известно, Герцогиня Кембриджская является патроном Уимблдонского клуба, поэтому Кейт Миддлтон посетила данный чемпионат.
На спортивное мероприятие Миддлтон пришла в желтом платье от Dolce & Gabbana. Наряд сел точно по фигуре герцогини Кембриджской и восхитил британцев ярко-желтым цветом. Многие знают, что гардероб Кейт состоит преимущество из пастельных оттенков и вдруг она надела насыщенный желтый.
Поклонники королевской семьи зразу же обратили внимание на сходство платья супруги герцога Кембриджского Уильяма с нарядом герцогини Сассекской, в котором Меган Маркл неделю назад предстала на встрече молодых лидеров из стран Содружества. Многие считают, что супруга принца Гарри подала пример скромной Кейт, и та решилась на такой эксперимент.
Некоторые заметили, что платья Миддлтон и Маркл похожи не только цветом, но и фасоном. К тому же у нарядов практически одна длинна. Правда, дизайнеры разные. Платье Меган создал Brandon Maxwell.
15 июля в Британии прошел финал теннисного турнира Уимблдона. Как известно, Герцогиня Кембриджская является патроном Уимблдонского клуба, поэтому Кейт Миддлтон посетила данный чемпионат.
На спортивное мероприятие Миддлтон пришла в желтом платье от Dolce & Gabbana. Наряд сел точно по фигуре герцогини Кембриджской и восхитил британцев ярко-желтым цветом. Многие знают, что гардероб Кейт состоит преимущество из пастельных оттенков и вдруг она надела насыщенный желтый.
Поклонники королевской семьи зразу же обратили внимание на сходство платья супруги герцога Кембриджского Уильяма с нарядом герцогини Сассекской, в котором Меган Маркл неделю назад предстала на встрече молодых лидеров из стран Содружества. Многие считают, что супруга принца Гарри подала пример скромной Кейт, и та решилась на такой эксперимент.
Некоторые заметили, что платья Миддлтон и Маркл похожи не только цветом, но и фасоном. К тому же у нарядов практически одна длинна. Правда, дизайнеры разные. Платье Меган создал Brandon Maxwell.