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Кейт Миддлтон начала подражать стилю одежды Меган Маркл

Супруга герцога Кембриджского Уильяма, Кейт Миддлтон, посетила тенистый турнир в платье, которое очень похоже на модель из гардероба жены принца Гарри, Меган Маркл.

Кейт Миддлтон начала подражать стилю одежды Меган Маркл

15 июля в Британии прошел финал теннисного турнира Уимблдона. Как известно, Герцогиня Кембриджская является патроном Уимблдонского клуба, поэтому Кейт Миддлтон посетила данный чемпионат.

На спортивное мероприятие Миддлтон пришла в желтом платье от Dolce & Gabbana. Наряд сел точно по фигуре герцогини Кембриджской и восхитил британцев ярко-желтым цветом. Многие знают, что гардероб Кейт состоит преимущество из пастельных оттенков и вдруг она надела насыщенный желтый.

Поклонники королевской семьи зразу же обратили внимание на сходство платья супруги герцога Кембриджского Уильяма с нарядом герцогини Сассекской, в котором Меган Маркл неделю назад предстала на встрече молодых лидеров из стран Содружества. Многие считают, что супруга принца Гарри подала пример скромной Кейт, и та решилась на такой эксперимент.

Кейт Миддлтон начала подражать стилю одежды Меган Маркл

Некоторые заметили, что платья Миддлтон и Маркл похожи не только цветом, но и фасоном. К тому же у нарядов практически одна длинна. Правда, дизайнеры разные. Платье Меган создал Brandon Maxwell.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Сегодня, 18:49
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