Кейт Миддлтон начала подражать стилю одежды Меган Маркл

15 июля в Британии прошел финал теннисного турнира Уимблдона. Как известно, Герцогиня Кембриджская является патроном Уимблдонского клуба, поэтому Кейт Миддлтон посетила данный чемпионат.На спортивное мероприятие Миддлтон пришла в желтом платье от Dolce & Gabbana. Наряд сел точно по фигуре герцогини Кембриджской и восхитил британцев ярко-желтым цветом. Многие знают, что гардероб Кейт состоит преимущество из пастельных оттенков и вдруг она надела насыщенный желтый.Поклонники королевской семьи зразу же обратили внимание на сходство платья супруги герцога Кембриджского Уильяма с нарядом герцогини Сассекской, в котором Меган Маркл неделю назад предстала на встрече молодых лидеров из стран Содружества. Многие считают, что супруга принца Гарри подала пример скромной Кейт, и та решилась на такой эксперимент.Некоторые заметили, что платья Миддлтон и Маркл похожи не только цветом, но и фасоном. К тому же у нарядов практически одна длинна. Правда, дизайнеры разные. Платье Меган создал Brandon Maxwell.