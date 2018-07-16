Астрономы открыли один из самых плотных кластеров галактик во Вселенной

Окружающая среда кластеров галактик включает в себя другие структуры, такие как нити и другие соседние кластеры, и материал, падающий на самый массивный центральный кластер. «Это исследование показывает, что плотность вещества вокруг исследуемого кластера в шесть раз больше, чем ожидалось», - говорит Мауро Серено, главный исследователь. Кроме того, астрофизики обнаружили, что механизмы, придающие кластеру массе, могут приводить к очень высоким плотностям даже на больших расстояниях от этих скоплений галактик.Статистическое исследование деформаций для более чем 150000 фоновых галактик с помощью так называемого эффекта «слабого линзирования» с использованием глубоких изображений, полученных с помощью CFHT (телескопа Канада-Франция-Гавайи), позволило команде найти распределение, массу и плотность вокруг кластер PSZ2 G099.86 + 58.45. Результаты показывают, что этот кластер является редким исключением, что не очень хорошо согласуется с моделями формирования структуры. Это означает, что должны существовать механизмы для аккреции материи, намного эффективнее, чем известные на сегодняшний день.Группа ученых сделала спектроскопические наблюдения образца галактик, которые составляют часть кластера PSZ2 G099.86 + 58.45, используя многообъектный спектрограф OSIRIS на Gran Telescopio Canaris (GTC) в Обсерватории Роке-де-лос-Мучачо. Измеряя скорости движений галактик в кластере, можно измерить его общую массу.В качестве практической проблемы это эквивалентно измерению массы Солнца с использованием скоростей планет на их орбитах. Используя этот метод, им удалось измерить общую массу кластера. Результаты подтверждают, что PSZ2 G099.86 + 58.45 является очень массивным, плотным скоплением галактик и что эффекты его очень мощного гравитационного поля простираются до расстояний, очень далеких от его центра, намного большего, чем прогнозируют модели.Это регион может дать много информации для изучения подобных систем, как они формируются и как эти, самые массивные структуры во вселенной, эволюционировали, сообщают ученые. В этом исследовании был сделан еще один небольшой шаг к пониманию темной материи и ее распределению в космической паутине Вселенной.