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Новозеландский Саурский монстр и его потомки 200 лет пожирали людей вместе с животными

Новозеландский Саурский монстр и его потомки 200 лет пожирали людей вместе с животными. Только недавно рыбаки смогли найти чудовище на побережье Раглана и убить своего врага.

Первая информация о чудовище появилась в 1886 г, когда рядом с Хэмилтоном рабочие нашли кости овец и заметили странный след, исчезающий в воде. Они долго выслеживали это существо, но не смогли добиться результата. Два месяца назад Саурский монстр был замечен свидетелями событий в реке, когда решил показать свою голову на поверхности. Перед такими событиями пропала девочка из района Уаикато, после чего ее кости нашли на берегу вместе с останками домашнего скота.

Новозеландский Саурский монстр и его потомки 200 лет пожирали людей вместе с животными


Рыбаки во время прогулки заметили под водой жуткое создание, имеющее огромные зубы и черную шерсть. Оно погналось за новым трофеем и люди чуть не стали новыми жертвами неизвестного убийцы. Когда это чудо природы удалось застрелить, ученые нашли в его желудке тела птиц и останки людей. Животное 4-метровой длины шокировало их головой леопарда и двумя рядами зубов, после чего оно было забрано для дальнейших исследований.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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