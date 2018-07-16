Пользователи Instagram осудили Викторию Романец за разговоры на интимные темы

Тем не менее, Вика все-таки решилась и поинтересовалась у подписчиц, как они справляются с подобным состоянием и те порекомендовали ей не придавать особого значения, ведь эти неприятности временны и их можно пережить.Однако Романец такой ответ не удовлетворил, а потому она отправилась в больницу, где рассказала о своей проблеме специалисту в этой сфере и тот действительно смог ей помочь. Он назначил девушке прием лекарственных препаратов, которые должны избавить ее от ПМС.И по словам возлюбленной Антона Гусева, результат действительно не заставил себя долго ждать. Мало того, что она стала значительно спокойнее, но и кожа стала чище и свежее.Стоит отметить, что многие поклонницы взяли препарат себе на заметку, однако были и те, кто осудил экс-участницу за излишние откровения. Они порекомендовали Вике больше никогда не поднимать подобную тему в своем микроблоге, поскольку читать такие посты им неприятно.