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Пользователи Instagram осудили Викторию Романец за разговоры на интимные темы

Несколько дней назад экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец подняла на своей странице в социальной сети Instagram интимную тему. Девушка призналась, что последние несколько лет ее преследовал жуткий предменструальный синдром и она считала это нормой.

Тем не менее, Вика все-таки решилась и поинтересовалась у подписчиц, как они справляются с подобным состоянием и те порекомендовали ей не придавать особого значения, ведь эти неприятности временны и их можно пережить.

Пользователи Instagram осудили Викторию Романец за разговоры на интимные темы

Однако Романец такой ответ не удовлетворил, а потому она отправилась в больницу, где рассказала о своей проблеме специалисту в этой сфере и тот действительно смог ей помочь. Он назначил девушке прием лекарственных препаратов, которые должны избавить ее от ПМС.

И по словам возлюбленной Антона Гусева, результат действительно не заставил себя долго ждать. Мало того, что она стала значительно спокойнее, но и кожа стала чище и свежее.

Стоит отметить, что многие поклонницы взяли препарат себе на заметку, однако были и те, кто осудил экс-участницу за излишние откровения. Они порекомендовали Вике больше никогда не поднимать подобную тему в своем микроблоге, поскольку читать такие посты им неприятно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:34
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