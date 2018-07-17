Гигантские бразильские тарантулы после ДТП в Великобритании вырвались на свободу

Водитель машины, перевозивший особей, заметил, что после столкновения с другим транспортом кроме детенышей две взрослые особи тоже убежали в лес. Британцы испуганы такими сообщениями, а эксперты считают, что экзотические насекомые не смогут долго жить в непривычном климате.Такие доводы мало успокаивают людей, не желающих увидеть перед собой страшное существо. Тарантулов часто заводят владельцы домов, потому что они быстро поддаются тренировке и отличаются послушным нравом. Вот только разозленные питомцы могут укусить обидчика, после чего яд становится причиной раздражения кожи и слепоты.