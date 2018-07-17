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Гигантские бразильские тарантулы после ДТП в Великобритании вырвались на свободу

Гигантские бразильские тарантулы после ДТП в Великобритании вырвались на свободу. Эти особи своими размерами напоминают обеденные тарелки, а также могут стать угрозой для местных жителей.

Водитель машины, перевозивший особей, заметил, что после столкновения с другим транспортом кроме детенышей две взрослые особи тоже убежали в лес. Британцы испуганы такими сообщениями, а эксперты считают, что экзотические насекомые не смогут долго жить в непривычном климате.

Гигантские бразильские тарантулы после ДТП в Великобритании вырвались на свободу


Такие доводы мало успокаивают людей, не желающих увидеть перед собой страшное существо. Тарантулов часто заводят владельцы домов, потому что они быстро поддаются тренировке и отличаются послушным нравом. Вот только разозленные питомцы могут укусить обидчика, после чего яд становится причиной раздражения кожи и слепоты.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30
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