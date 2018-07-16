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Худеющая Александра Черно продолжает есть «запрещенку»

Которую неделю зрители телепроекта «Дом-2» наблюдают за «перезагрузкой» Александры Черно и отмечают, что если она и худеет, то так медленно, что прогресса практически не видно.

Судя по всему, специалистам, которых продюсеры наняли на месяц, придется задержаться как минимум на полгода, ведь с такими темпами на 30 килограмм участница будет худеть очень долго.

Худеющая Александра Черно продолжает есть «запрещенку»

Однако более вероятно, что похудение девушки закончится очень скоро, ведь тренера, диетологи и другие профессионалы своего дела, которые ежедневно тратят огромное количество своих нервных клеток на то, чтобы хоть что-то заставить Сашу делать ради своей красоты, отказываются от работы.

И поклонники реалити-шоу считают, что этих людей можно понять, так как они привыкли работать с теми, кто действительно желает изменить свою жизнь к лучшему. А вместо этого им предложили роль воспитателей в детском саду, где им приходится уговаривать очень капризного ребенка поработать, подстраиваться под ее режим дня, всячески ей потакать, да еще и выслушивать его недовольство.

Худеющая Александра Черно продолжает есть «запрещенку»

Кроме того, приглашенным специалистам до сих пор приходится бороться с пищевыми привычками Черно, ведь она продолжает питаться так, как ей захочется, а после устраивает истерики, что за неделю вес не сдвинулся.

Это подтверждает и недавний эфир, в котором операторы крупным планом показали, как возлюбленная Иосифа Оганесяна, сидя на общей кухне, съела несколько жаренных котлет, а также жирное, приправленное майонезом с кетчупом картофельное пюре.

Стоит ли говорить, что после просмотра этих кадров у фанатов телестройки абсолютно не осталось сомнений в том, что Саша никогда не избавиться от лишнего веса, поскольку в первую очередь это не нужно ей самой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:24
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