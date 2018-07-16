Анна Седокова показала поклонникам букеты цветов от тайного возлюбленного

Пока звезда не называет имя своего избранника, подарившего ей роскошные букеты роз. После такого зрелища даже самые преданные фанаты стали считать их чрезмерной роскошью и деньгами, выброшенными на ветер. Некоторые лица назвали сюжет цветочной свалкой, где нет романтики и искренних чувств.Пользователи сетей стали предупреждать Анну Седокову не сильно радоваться таким подаркам, а также не спешить иметь отношения с этим мужчиной. Они прекрасно знают о неудачах артистки в личной жизни и были рады, когда она нашла общий язык с отцом наследницы Моники, но сейчас люди заметили сильное желание кумира изменить свою судьбу.