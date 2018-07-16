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Деми Мур посмеялась над браком с Брюсом Уиллисом

Брюс Уиллис стал мишенью для шуток на популярном шоу «Поджарь звезду». Кроме него, в студии находились бывшая супруга Деми Мур и нынешняя жена Эмма Хемминг, а также его старшие дочери и некоторые коллеги.

Деми Мур посмеялась над браком с Брюсом Уиллисом

Деми Мур, прожившая в браке с Брюсом Уиллисом 13 лет и подарившая знаменитому актеру трех дочерей, не упустила случая подшутить над бывшим супругом. Большинство шуток актрисы касались их семейной жизни. Например, Деми заявила Брюсу, что их брак был похож на фильм «Шестое чувство», и все потому что он был «все время мертв».

Кроме бывшей супруги, подшутить над Уиллисом оказались не прочь Джозеф Гордон-Левитт, Эдвард Нортон и другие обитатели Голливудских вершин. А вот нынешняя жена знаменитого актера, 40-летняя модель Эмма Хемминг сидела в зале с публикой и старалась поддерживать Брюса.

На шоу присутствовали и дочери Мур и Уиллиса – Румер, Скаут и Талула. Младшие дочери знаменитости, которых Брюсу родила Хемминг, звездные родители решили оставить дома.

Деми Мур посмеялась над браком с Брюсом Уиллисом

Напомним, Брюс Уиллис и Деми Мур развелись уже более десяти лет назад. Однако Голливудский актер как-то рассказал, что после развода остался в приятельских отношениях с бывшей супругой и даже иногда они ради детей проводят вместе отпуск.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Вчера, 23:30
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