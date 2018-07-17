Во Франции хотят создать летающие поезда

По его словам, с помощью гибрида Link & Fly пассажиры поезда смогут отправиться в воздушное плавание, не покидая вагон. Все дело в том, что поезд-капсула по железным путям будет подъезжать к самолету, стыковаться с ним и подниматься в небо.Разработчики подчеркивают, что вся система будет полностью автоматизирована. Управлением будет заниматься бортовой компьютер. Кроме того, сообщается, что помимо пассажирских перевозок таким же образом могут быть организованы и грузовые перевозки. Максимальный объем груза составит 21 тонну.Морис Риччи предупредил, то ожидать появления подобного транспорта в ближайшее время не стоит. Компания только начала переговоры с Boeing, рассчитывая, что действующие авиакомпании заинтересуются принципиально новым дизайном гибрида и его потенциальными возможностями.