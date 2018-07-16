Наследница Александра Малинина Устинья восхитила поклонников своим вокалом

Публикация от Dr.med.Emma Malinina (@doktoremmamalinina) 15 Июл 2018 в 9:13 PDT

Они сразу отметили, что 17-летняя красавица пошла по стопам звездного отца и может принимать участие в “Голосе”. Подписчикам понравился приятный тембр голоса Устиньи, имеющей все задатки будущей певицы. Многие люди написали лестные комментарии в адрес молодой особы, поздравив родителей с рождением талантливой дочери.Некоторые пользователи сетей сравнили ее с девушкой из прошлого века, потому что были очарованы обаянием исполнительницы, имеющей красивую внешность. Они пожелали ей творческих успехов и хотят видеть новые хиты юной звезды.