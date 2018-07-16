В США создали технологию быстрого обучения военных роботов

Работы над созданием робота-помощника для солдат велись на базе Исследовательских лабораторий армии Соединенных Штатов при содействии специалистов из Университета Карнеги-Меллона. Об этом сообщает научное издание Science Daily со ссылкой на результаты исследований.Американские разработчики рассказали, что робот, работающий в паре с человеком способен выполнить серьезные задачи и обеспечить солдату безопасность. В первую очередь, для этих целей было улучшено восприятие роботов, их взаимодействие с внешней средой, чтобы анализ ситуации был максимально адекватным и соответствовал реальности.Роботов обучали передвигаться по краю дороги, прятаться за различными сооружениями, чтобы оставаться незамеченными потенциальным противником. Но в случае необходимости поведение робота менялось, и он должен был демонстрировать наиболее эффективную модель поведения, будь то передвижение по кратчайшей прямой или принимать другое решение.Новые алгоритмы обучения тестировались на небольшом колесном роботе под названием Clearpath Husky. Разработчики заявили, что после обучения одна такая машина будет способна передать свои навыки целой команде роботов.