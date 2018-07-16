Леонид Агутин поделился своим переживаниями с поклонниками в Instagram

Именинник отметил, что в его голове постоянно крутятся различные мысли и идеи, среди которых часто проскальзывают темы здоровья и долгой жизни. Он переживает за своих близких людей, которые нуждаются в поддержке отца и супруга, а также это относится к поклонникам. Леонид Агутин назвал их отражением своих достижений, которые не хочется потерять.Знаменитость имеет наследницу Полину от первого брака, которая сейчас живет во Франции и часто общается с отцом. Также артист гордится творческими успехами 19-летней Елизаветы, родившейся в новом союзе с Анжеликой Варум.