Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков решился на пересадку волос
Более 14 лет назад, когда только телепроект «Дом-2» зарождался, уже даже тогда немолодой потенциальный участник Степан Меньщиков, который со временем стал одним из культовых личностей, до сих пор узнаваемых на улице, пришел попытать свое счастье. Как сам рассказывал парень, он пришел с целью выиграть дом, попутно провести одно лето вместе с красивыми участницами.
В тот момент он был актером и сотрудником цирка, а также аниматором и ведущим детских утренников. После своего ухода мужчина женился и начал работать ведущим дней рождения, корпоративов и других мероприятий для различных звезд отечественного шоу-бизнеса.
После развода с Евгенией Шамаевой, уже возрастной экс-участник решил, что себя стоит приводить в порядок, так как нужно находить себе спутницу, с которой можно дальше жить и строить любовь. Чтобы напомнить о себе, Степан попытался попасть на телепроект «Замуж за Бузову», однако узнав об этом, Бузова отказала ему еще на первом кастинге.
Поэтому, он решил пойти другим путем, улучшив свою внешность. Из-за возраста, у Меньщикова начала появляться лысина и это стал его первый шаг на пути к изменениям. Как рассказал сам мужчина на своей странице в Instagram, ему посоветовали одну из медицинских клиник в Турции, где занимаются пересадкой волос.
После операции, Степа опубликовал фотографию и написал, что все прошло успешно, а вскоре на голове вновь появится густая шевелюра. Этого стоит лишь немного подождать, чем он и предложил заняться совместно с фолловерами.