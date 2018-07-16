Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков решился на пересадку волос

В тот момент он был актером и сотрудником цирка, а также аниматором и ведущим детских утренников. После своего ухода мужчина женился и начал работать ведущим дней рождения, корпоративов и других мероприятий для различных звезд отечественного шоу-бизнеса.После развода с Евгенией Шамаевой, уже возрастной экс-участник решил, что себя стоит приводить в порядок, так как нужно находить себе спутницу, с которой можно дальше жить и строить любовь. Чтобы напомнить о себе, Степан попытался попасть на телепроект «Замуж за Бузову», однако узнав об этом, Бузова отказала ему еще на первом кастинге.Поэтому, он решил пойти другим путем, улучшив свою внешность. Из-за возраста, у Меньщикова начала появляться лысина и это стал его первый шаг на пути к изменениям. Как рассказал сам мужчина на своей странице в Instagram, ему посоветовали одну из медицинских клиник в Турции, где занимаются пересадкой волос.После операции, Степа опубликовал фотографию и написал, что все прошло успешно, а вскоре на голове вновь появится густая шевелюра. Этого стоит лишь немного подождать, чем он и предложил заняться совместно с фолловерами.