АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков решился на пересадку волос

Более 14 лет назад, когда только телепроект «Дом-2» зарождался, уже даже тогда немолодой потенциальный участник Степан Меньщиков, который со временем стал одним из культовых личностей, до сих пор узнаваемых на улице, пришел попытать свое счастье. Как сам рассказывал парень, он пришел с целью выиграть дом, попутно провести одно лето вместе с красивыми участницами.

В тот момент он был актером и сотрудником цирка, а также аниматором и ведущим детских утренников. После своего ухода мужчина женился и начал работать ведущим дней рождения, корпоративов и других мероприятий для различных звезд отечественного шоу-бизнеса.

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков решился на пересадку волос

После развода с Евгенией Шамаевой, уже возрастной экс-участник решил, что себя стоит приводить в порядок, так как нужно находить себе спутницу, с которой можно дальше жить и строить любовь. Чтобы напомнить о себе, Степан попытался попасть на телепроект «Замуж за Бузову», однако узнав об этом, Бузова отказала ему еще на первом кастинге.

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков решился на пересадку волос

Поэтому, он решил пойти другим путем, улучшив свою внешность. Из-за возраста, у Меньщикова начала появляться лысина и это стал его первый шаг на пути к изменениям. Как рассказал сам мужчина на своей странице в Instagram, ему посоветовали одну из медицинских клиник в Турции, где занимаются пересадкой волос.

После операции, Степа опубликовал фотографию и написал, что все прошло успешно, а вскоре на голове вновь появится густая шевелюра. Этого стоит лишь немного подождать, чем он и предложил заняться совместно с фолловерами.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель выставила Тату Блюменкранц плохой
Фанаты гонят Екатерину Андрееву с "Первого канала"
Кейт Миддлтон начала подражать стилю одежды Меган
Астрономы открыли один из самых плотных кластеров
Наследница Розы Сябитовой Ксения шокировала
Пользователи Instagram осудили Викторию Романец
Наследница Анастасии Волочковой Ариадна меняет
Худеющая Александра Черно продолжает есть
Беременная Нюша злоупотребляет алкоголем,
Американский священник рассказал христианам о
Анфиса Чехова призналась, когда снова выйдет
Строители во время работ обнаружили в крымских
Новое видео с детьми Пугачевой и Галкина умилило
Максим Галкин с детьми ест желтенькую кашу и
Диана Гурцкая поздравит Тюмень с Днем города за
Роспотребнадзор рассказал о вспышке в США
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков решился на
Сергей Донской, глава Минприроды: Берега рек
Индийские эксперты опубликовали доказательства
Новая экспертиза подтвердила действительную
Максим Топилин обещал тратить 5 млрд рублей в год
Британец запечатлел на видео полет двух огненных
Алиана Устиненко и Виталий Малышев вернутся на
В Москве мексиканский болельщик во время ЧМ
Туристы потратили в Казани больше чем 11 млрд.
Препараты ботокса лечат хронические недуги и
Ученые: Женщины после родов могут умереть из-за
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону
National Interest: США еще способны избежать
Ученые определили состав пищи в желудке древней
Просмотреть все новости