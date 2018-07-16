Ученые: Причиной масштабного вымирания на Земле стали водоросли
Учеными Гарвардского университета было установлено, что причиной масштабного вымирания живых существ 445 миллионов лет назад стали водоросли.
Именно эти небольшие по размерам растения повлияли на снижение уровня углекислого газа, чем спровоцировали один из самых внушительных геноцидов в истории планеты.
В рамках новой теории было выдвинуто предположение о том, что за несколько миллионов лет увеличение количества водорослей способствовало резкому снижению углекислого газа в мировом океане, а также снижению температуры воды и атмосферы.
В результате этих изменений условия на Земле стали неблагоприятными для живых организмов. И только в океанах погибло около ¾ из всех обитателей.
Ученые заявили, что исследования в этой области будут продолжены. И в случае получения новых подтверждений этой теории, эволюцию развития планеты нужно будет пересматривать.