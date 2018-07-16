Ученые: Причиной масштабного вымирания на Земле стали водоросли

Именно эти небольшие по размерам растения повлияли на снижение уровня углекислого газа, чем спровоцировали один из самых внушительных геноцидов в истории планеты.В рамках новой теории было выдвинуто предположение о том, что за несколько миллионов лет увеличение количества водорослей способствовало резкому снижению углекислого газа в мировом океане, а также снижению температуры воды и атмосферы.В результате этих изменений условия на Земле стали неблагоприятными для живых организмов. И только в океанах погибло около ¾ из всех обитателей.Ученые заявили, что исследования в этой области будут продолжены. И в случае получения новых подтверждений этой теории, эволюцию развития планеты нужно будет пересматривать.