Компания Pininfarina разрабатывает гибридный гиперкар с мощностью 2000 л.с.
Сотрудники компании Pininfarina представили прототип нового гиперкара с названием PF0. Известно, что разработка имеет гибридную конфигурацию, то есть пару двигателей, состоящей из топливного и электрического силового агрегата. Мощности силовой системы хватит на то, чтобы разогнать автомобиль до 100 километров в час всего за 2 секунды.
По данным издания The Verge, гиперкар должен появиться в продаже через 2 года.
Запас хода автомобиля составит примерно 500 километров, если говорить об электрическом заряде. При этом максимальная скорость движения будет на уровне 400 км/час. Также инженеры отмечают наличие возможности быстрой зарядки аккумуляторов. За 15 минут батареи смогут получить 80% необходимой энергии.
Ожидается, что официальный анонс готовой версии гиперкара состоится в рамках Женевского автосалона в следующем году. До этого намечен закрытый показ новинки на форуме Pebble Beach Concours d’Elegance.
По оценке экспертов, стоимость PF0 будет находиться в переделах 2-2,5 млн. долларов.
По данным издания The Verge, гиперкар должен появиться в продаже через 2 года.
Запас хода автомобиля составит примерно 500 километров, если говорить об электрическом заряде. При этом максимальная скорость движения будет на уровне 400 км/час. Также инженеры отмечают наличие возможности быстрой зарядки аккумуляторов. За 15 минут батареи смогут получить 80% необходимой энергии.
Ожидается, что официальный анонс готовой версии гиперкара состоится в рамках Женевского автосалона в следующем году. До этого намечен закрытый показ новинки на форуме Pebble Beach Concours d’Elegance.
По оценке экспертов, стоимость PF0 будет находиться в переделах 2-2,5 млн. долларов.
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Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:30