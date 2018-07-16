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Отец Меган Маркл собирается приехать к дочери без приглашения

Отец герцогини Сассекской, Томас Маркл, собирается приехать без приглашения, чтобы помириться с дочерью.

Отец Меган Маркл собирается приехать к дочери без приглашения

До свадьбы с принцем Гарри у Меган Маркл было весьма много поклонников, но тогда у девушки был лишь статус актрисы. Теперь Меган является представительницей королевской семьи и герцогиней Сассекской. Многие считают, что денные статусы может оказаться слишком тяжелым для Маркл.

Отец герцогини Сассекской, Томас Маркл, считает, что новые обязанности очень пугают его дочь, ведь девушке пришлось столкнуться с новой ответственностью, а также совсем другими рамками поведения. Мужчина отмечает, что, несмотря на то, что Меган улыбается, эта улыбка ему не нравится, ведь Томас хорошо знает свою дочку. Но отец супруги принца Гарри не исключает того, что у девушки просто выдалось несколько весьма тяжелых дней, и всё должно пройти.

Томас считает, что его дочка знала о том, что после замужества на нее будет давить новый статус, и со временем Меган должна привыкнуть, но для этого ей придётся заплатить высокую цену.

Отец Меган Маркл собирается приехать к дочери без приглашения

Мужчина сообщил, что если он в ближайший месяц решит поехать в Англию, он очень хочет увидеть дочь. Томас рассказал, что просто снимет номер в отеле и постарается связаться с Мегана, чтобы помириться с ней.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Валентина Макушина Вчера, 22:20
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