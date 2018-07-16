Александр Панайотов поздравил Григория Лепса с днем рождения и назвал его “вторым отцом”
Сегодня певец отмечает свое 56-летие и получил поздравление от своего подопечного. Александр Панайотов назвал Григория Лепса “вторым отцом”, а также рассказал о совместном творчестве во время беседы с журналистами.
Певец признался, что часто спорит с мэтром по поводу выбора композиции, но потом все вопросы решаются мирным путем. Он сам выбирает стиль и имидж для сцены, уважая мнение коллеги. Александр Панайотов вспомнил о предложении Григория Лепса по поводу совместной работы, после чего звезда стал для него самым лучшим другом и наставником.
Исполнитель приготовил для именинника дорогие презенты, которые были выбраны с любовью. Он также поблагодарил артиста за вторую творческую жизнь после небольшого забвения.