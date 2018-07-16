Александр Панайотов поздравил Григория Лепса с днем рождения и назвал его “вторым отцом”

Певец признался, что часто спорит с мэтром по поводу выбора композиции, но потом все вопросы решаются мирным путем. Он сам выбирает стиль и имидж для сцены, уважая мнение коллеги. Александр Панайотов вспомнил о предложении Григория Лепса по поводу совместной работы, после чего звезда стал для него самым лучшим другом и наставником.Исполнитель приготовил для именинника дорогие презенты, которые были выбраны с любовью. Он также поблагодарил артиста за вторую творческую жизнь после небольшого забвения.