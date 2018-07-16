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В Xiaomi назвали дату презентации смартфона Mi A2 на Android One

Стало известно, что представители китайской корпорации Xiaomi наконец назвали дату официального анонса смартфона Mi A2, который будет относиться к линейке Android One. Сообщается, что операционная система будет встроена без каких-либо лишних прошивок, то есть оригинальная.

В Xiaomi назвали дату презентации смартфона Mi A2 на Android One


Новый Xiaomi Mi A2 представят 24 июля в городе Барселона. К слову, аппарат очень напоминает Mi 6X, который уже предлагается на рынке Китая. Смартфон отличается мощной аппаратной платформой и приятным дизайном. Что касается стоимости, то она может достигать порядка 15 тысяч рублей.

Xiaomi Mi A2 может получить 5,99-дюймовый экран FHD+, 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 660 на 2,4 ГГц, а также 6 гигабайт оперативной памяти. Объем постоянной памяти должен оказаться на уровне 128 гигабайт как минимум. Помимо этого устройству приписывают наличие двойной тыльной камеры на 20+20 Мп, фронтального модуля на 20 Мп и аккумулятора с емкостью 3010 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:00
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