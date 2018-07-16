На видео попал НЛО создающий облако для маскировки

Согласно предположениям очевидцев, объект в данном случае был не один. По всей видимости их было несколько. При этом они отличались между собой по размеру. Из видео видно, что странный субъект движется за облаками. В данном случае создается ощущение, что неопознанный летающий объект стоит на месте, при этом вокруг него движутся ряд других НЛО и создают маскировку. Очевидцев шокировал снятый ими материал, потому что за несколько минут съемки облако значительно увеличилось в своих размерах.Пользователи на YouTube предположили, что таких объектов на самом деле было несколько. Речь идёт об одном неподвижном НЛО больших размеров, а также несколько маленьких объектов. Они создавали дым либо пар, который скрывает большой корабль инопланетян, покидающих Землю.