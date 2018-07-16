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“Мертвая” вода может стать виновником смертельной порчи – Экстрасенсы

Многие люди прекрасно знают о свойствах живой воды, способной вылечить многие болезни. Однако экстрасенсы предупреждают, что “мертвый” аналог может стать виновником смертельной порчи.

Практикующие маги берут жидкость для светлых обрядов из родников и водоемов с течением, потому что в это время происходит обмен энергией. Тогда вода приносит людям пользу из-за накопленной позитивной информации, но для таких целей нельзя использовать болота или стоячие источники.

“Мертвая” вода может стать виновником смертельной порчи – Экстрасенсы


Этот материал опасен для человека и используется темными колдунами, что также относится к воде, которой омывали покойника или могилы на кладбище. Также во время сбора маги должны соблюдать правила, потому что ритуалы спровоцируют войну со своими жертвами. Скептики не верят в такую информацию, а потому не комментируют темы специалистов.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:30
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