Xiaomi представила глобальную прошивку MIUI 10 для 17 смартфонов

Прошивка предлагается еще для 17 мобильных устройств Xiaomi. Сообщается, что MIUI 10 Global Beta ROM 8.7.12 предложена для таких смартфонов как Xiaomi Mi Mix 2S, Mi Mix 2, Mi Mix, Mi 5s Plus, Mi 5s, Mi 5, Mi Note 2, Mi Max 2, Mi Max Prime, Mi Max, Redmi Note 5 Pro/Redmi Note 5, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi Note 5A, Redmi Note 5A Prime, Redmi 5A, Redmi S2, Redmi Note 4X/Note 4 Qualcomm, Redmi 4X, Redmi 4A. Кроме них разработчики захватили Xiaomi Mi 6, чтобы исправить некоторые недочеты системы. В скором времени обещается появление сборки для Xiaomi Mi 8.Новая версия платформы предлагает видоизмененный дизайн облака уведомлений, а также кнопки регулирования громкости. Добавлена опция управления жестами, которой можно пользоваться вместо обычных системных кнопок. Имеется технология ИИ, изучающая привычки пользователя, чтобы сделать пользование смартфоном более комфортным.