Ученые: Коричневый рис защищает от болезни Альцгеймера

Диетологи давно заметили, что при всей своей питательно ценности коричневый рис тяжело усваивается организмом. Чтобы избежать подобных проблем, было решено подвергнуть образец риса паром высокого давления в 600 мегапаскалей.В дальнейшем коричневый рис стал частью рациона питания подопытных мышей, которые в последствие проходили различные тесты на когнитивные способности мозга.По результатам испытаний оказалось, что грызуны, который кормили Oryza sativa, способны похвастаться более высоким уровнем памяти и ориентации в пространстве. Также эти животные были более подвижны, а их мышцы находились в более лучшей форме, чем у прочих лабораторных мышей.Ученые убеждены, что коричневый рис должен присутствовать в рационе питания, что позволит снизить риски возникновения деменции.