АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Южноафриканский телескоп MeerKAT представил снимок центра Млечного Пути

Новый телескоп MeerKAT, который установлен на территории Южной Африки, смог сделать снимок центра Млечного Пути в спектре радиоволн. Отмечается, что фотография охватывает область с размерами 1000 на 500 световых лет.

Южноафриканский телескоп MeerKAT представил снимок центра Млечного Пути


На снимке можно увидеть разные цвета, которые соответствуют яркости радиоизлучения. Так красный цвет говорит от тусклости излучения, а белый означает обратное. Сообщается, что MeerKAT запечатлел источник под названием Стрелец А*, который по всей видимости является сверхмассивной черной дырой. Помимо этого объекта можно заметить области с остаточным материалом сверхновых звезд, а также новые звездообразования.

Наземный радиотелескоп MeerKAT обустроен 64 антеннами, диаметр которых 13,5 м. Этот аппарат является самым крупным и эффективным на всей территории южного полушария Земли. Свою работу он начал 16 июля, а в 2024 году ему поможет новый телескоп Square Kilometre Array.

В целом MeerKAT предназначен для исследования таких явлений как космический магнетизм, темная материя и эволюция галактик.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Меган Маркл собирается приехать к дочери без
Александр Панайотов поздравил Григория Лепса с
В Xiaomi назвали дату презентации смартфона Mi A2
Ученые: Сокращение выбросов углерода ограничит
На видео попал НЛО создающий облако для маскировки
Xiaomi представила глобальную прошивку MIUI 10
“Мертвая” вода может стать виновником смертельной
Ученые исследовали микробы вечной мерзлоты,
Ученые: Коричневый рис защищает от болезни
Эвелина Бледанс извинилась перед Константином
Южноафриканский телескоп MeerKAT представил
Намагниченная проволока может быть использована
Шаповалов раскрыл главную цель встречи Путина и
Сын Сергея Зверева нашел свою биологическую мать
Правительство поддержит UC Rusal Олега Дерипаски
Летающая тарелка пронеслась перед глазами
Стали известны призовые Сборной Франции и Хорватии
Флиртовавший с Бар Рафаэли принц Уильям разозлил
В Германии планируют запустить водородные поезда
Сын Елены Яковлевой жалеет, что сделал татуировки
Португалец успел запечатлеть на видео
Пользователи Сети считают, что Анастасия Костенко
Ким Кардашьян взбудоражила эротическими занятиями
Виктория Боня до сих пор не привыкла к некоторым
К 2050 году из-за кондиционеров возрастет
Женщина из Марокко поверила в легенды и 46 лет
Роман Гриценко сломал руку, а Евгений Малышев
Экс-участница «Дома-2» Елена Хромина объявила
Актриса Екатерина Волкова едва не погибла в
Женитьба Эмина Агаларова на модели Алене
Просмотреть все новости