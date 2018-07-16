Южноафриканский телескоп MeerKAT представил снимок центра Млечного Пути

На снимке можно увидеть разные цвета, которые соответствуют яркости радиоизлучения. Так красный цвет говорит от тусклости излучения, а белый означает обратное. Сообщается, что MeerKAT запечатлел источник под названием Стрелец А*, который по всей видимости является сверхмассивной черной дырой. Помимо этого объекта можно заметить области с остаточным материалом сверхновых звезд, а также новые звездообразования.Наземный радиотелескоп MeerKAT обустроен 64 антеннами, диаметр которых 13,5 м. Этот аппарат является самым крупным и эффективным на всей территории южного полушария Земли. Свою работу он начал 16 июля, а в 2024 году ему поможет новый телескоп Square Kilometre Array.В целом MeerKAT предназначен для исследования таких явлений как космический магнетизм, темная материя и эволюция галактик.