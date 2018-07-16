Шаповалов раскрыл главную цель встречи Путина и Трампа

Про цели, стоящие перед президентами США и РФ, рассказал Владимир Шаповалов, являющийся кандидатом исторических наук, доцентом кафедры политисследований России и пространства бывшего СССР Института политики, социального развития и права МГГУ им. Шолохова. По словам Шаповалова для начала следует своё внимание обратить на агрессивные атаки, непосредственно которым Трамп подвергает стороны своих оппонентов из Соединённых Штатов, а также со стороны европейского истеблишмента. Оказываемое на американского лидера давление ежедневно увеличивается. По всей видимости, Трампу приходится решения принимать в непростых условиях. Шаповалов отмечает, что президенты США и РФ твердо придерживаются цели. Путин и Трамп твердо придерживаются цели, планируя разморозить отношения между своими государствами, определить контуры диалога, касающегося ряда глобальных вопросов. Один из таких вопросов касается конфликта в Сирии.Главы государств помимо Сирии обсудят ситуацию на территории Украины, проблемы Северной Кореи и Ирана, а также ряд прочих важных тем.