Летающая тарелка пронеслась перед глазами американца над Гранд-Каньоном
В сетях появилось видео, опубликованное американцем после посещения Гранд-Каньона. Ему удалось запечатлеть на камеру, проносящуюся в небе летающую тарелку, когда автор сюжета делал снимки окрестностей.
Мужчина отметил, что решил сохранить кадры с видами природы перед приближающейся грозой, но даже не подозревал, что там окажется внеземной объект. Он поразил свидетеля события внушительными размерами и огромной скоростью, бесшумно двигаясь по воздуху.
После такого зрелища американец поверил исследователям, часто сообщающим новости о пришельцах. Пока он не может сказать, что НЛО забыл в этом месте, но эксперты признали материалы подлинными.