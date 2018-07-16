Летающая тарелка пронеслась перед глазами американца над Гранд-Каньоном

Мужчина отметил, что решил сохранить кадры с видами природы перед приближающейся грозой, но даже не подозревал, что там окажется внеземной объект. Он поразил свидетеля события внушительными размерами и огромной скоростью, бесшумно двигаясь по воздуху.После такого зрелища американец поверил исследователям, часто сообщающим новости о пришельцах. Пока он не может сказать, что НЛО забыл в этом месте, но эксперты признали материалы подлинными.