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Летающая тарелка пронеслась перед глазами американца над Гранд-Каньоном

В сетях появилось видео, опубликованное американцем после посещения Гранд-Каньона. Ему удалось запечатлеть на камеру, проносящуюся в небе летающую тарелку, когда автор сюжета делал снимки окрестностей.

Летающая тарелка пронеслась перед глазами американца над Гранд-Каньоном


Мужчина отметил, что решил сохранить кадры с видами природы перед приближающейся грозой, но даже не подозревал, что там окажется внеземной объект. Он поразил свидетеля события внушительными размерами и огромной скоростью, бесшумно двигаясь по воздуху.



После такого зрелища американец поверил исследователям, часто сообщающим новости о пришельцах. Пока он не может сказать, что НЛО забыл в этом месте, но эксперты признали материалы подлинными.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40
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