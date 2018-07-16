Стали известны призовые Сборной Франции и Хорватии
Накануне завершился Чемпионат мира по футболу. В финальном матче Сборная Франция встретилась с Хорватией и одержала убедительную победу со счетом 4:2.
Лучшая в мире команда по футболу по состоянию на 2018 год в качестве призового гонорара получила 38 миллионов долларов. Призовые команды Хорватии составили на 10 миллионов долларов меньше.
В борьбе за третье место победила Сборная Бельгии, которая увезла домой 24 миллиона долларов. Их соперники из Англии заработали на 2 миллиона долларов меньше.
Футбол издавна является не только популярной и зрелищной игрой, но и источником серьезных доходов, как для игроков, так и для организаторов состязаний.
Ранее было подсчитано, что на ЧМ-2018 международная федерация футбола (ФИФА) заработает рекордные 6,1 миллиард долларов. Объем выручки оказался на 10% больше, чем прогнозировалось изначально, и на 1,3 миллиарда долларов больше выручки, полученной от предыдущего мундиаля в Бразилии.
Общие затраты России на проведение престижного международного спортивного праздника составили 13,2 миллиарда долларов.