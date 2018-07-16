АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Некоторые уголки древних европейских и американских лесов до сих пор вызывают ужас у людей из-за различных аномалий
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Стали известны призовые Сборной Франции и Хорватии

Накануне завершился Чемпионат мира по футболу. В финальном матче Сборная Франция встретилась с Хорватией и одержала убедительную победу со счетом 4:2.

Стали известны призовые Сборной Франции и Хорватии

Лучшая в мире команда по футболу по состоянию на 2018 год в качестве призового гонорара получила 38 миллионов долларов. Призовые команды Хорватии составили на 10 миллионов долларов меньше.

В борьбе за третье место победила Сборная Бельгии, которая увезла домой 24 миллиона долларов. Их соперники из Англии заработали на 2 миллиона долларов меньше.

Футбол издавна является не только популярной и зрелищной игрой, но и источником серьезных доходов, как для игроков, так и для организаторов состязаний.

Ранее было подсчитано, что на ЧМ-2018 международная федерация футбола (ФИФА) заработает рекордные 6,1 миллиард долларов. Объем выручки оказался на 10% больше, чем прогнозировалось изначально, и на 1,3 миллиарда долларов больше выручки, полученной от предыдущего мундиаля в Бразилии.

Общие затраты России на проведение престижного международного спортивного праздника составили 13,2 миллиарда долларов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Спорт
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 20:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отец Меган Маркл собирается приехать к дочери без
Александр Панайотов поздравил Григория Лепса с
В Xiaomi назвали дату презентации смартфона Mi A2
Ученые: Сокращение выбросов углерода ограничит
На видео попал НЛО создающий облако для маскировки
Xiaomi представила глобальную прошивку MIUI 10
“Мертвая” вода может стать виновником смертельной
Ученые исследовали микробы вечной мерзлоты,
Ученые: Коричневый рис защищает от болезни
Эвелина Бледанс извинилась перед Константином
Южноафриканский телескоп MeerKAT представил
Намагниченная проволока может быть использована
Шаповалов раскрыл главную цель встречи Путина и
Сын Сергея Зверева нашел свою биологическую мать
Правительство поддержит UC Rusal Олега Дерипаски
Летающая тарелка пронеслась перед глазами
Стали известны призовые Сборной Франции и Хорватии
Флиртовавший с Бар Рафаэли принц Уильям разозлил
В Германии планируют запустить водородные поезда
Сын Елены Яковлевой жалеет, что сделал татуировки
Португалец успел запечатлеть на видео
Пользователи Сети считают, что Анастасия Костенко
Ким Кардашьян взбудоражила эротическими занятиями
Виктория Боня до сих пор не привыкла к некоторым
К 2050 году из-за кондиционеров возрастет
Женщина из Марокко поверила в легенды и 46 лет
Роман Гриценко сломал руку, а Евгений Малышев
Экс-участница «Дома-2» Елена Хромина объявила
Актриса Екатерина Волкова едва не погибла в
Женитьба Эмина Агаларова на модели Алене
Просмотреть все новости