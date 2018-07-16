Стали известны призовые Сборной Франции и Хорватии

Лучшая в мире команда по футболу по состоянию на 2018 год в качестве призового гонорара получила 38 миллионов долларов. Призовые команды Хорватии составили на 10 миллионов долларов меньше.В борьбе за третье место победила Сборная Бельгии, которая увезла домой 24 миллиона долларов. Их соперники из Англии заработали на 2 миллиона долларов меньше.Футбол издавна является не только популярной и зрелищной игрой, но и источником серьезных доходов, как для игроков, так и для организаторов состязаний.Ранее было подсчитано, что на ЧМ-2018 международная федерация футбола (ФИФА) заработает рекордные 6,1 миллиард долларов. Объем выручки оказался на 10% больше, чем прогнозировалось изначально, и на 1,3 миллиарда долларов больше выручки, полученной от предыдущего мундиаля в Бразилии.Общие затраты России на проведение престижного международного спортивного праздника составили 13,2 миллиарда долларов.