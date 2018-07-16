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Португалец успел запечатлеть на видео трехметрового пришельца перед его исчезновением

Португалец успел запечатлеть на видео трехметрового пришельца перед его исчезновением. Инцидент случился в пустынной местности страны, после чего шокированный свидетель события переслал материалы исследователям.

Португалец успел запечатлеть на видео трехметрового пришельца перед его исчезновением


Он заметил внеземное существо, имеющее странную походку, которое пыталось быстрее добраться до ближайшего куста, чтобы исчезнуть с поля зрения человека. Гуманоид знал, что за ним ведется наблюдение, а потому нашел для себя лучшее укрытие.



После просмотра сюжеты эксперты предположили, что в этом месте могла быть расположена подземная база гостей из космоса, которую пока трудно найти. Они не сомневаются, что пришельцы имеют технологии, позволяющие быстро опускаться на большую глубину в недра земли.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:10
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