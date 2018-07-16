Португалец успел запечатлеть на видео трехметрового пришельца перед его исчезновением

Он заметил внеземное существо, имеющее странную походку, которое пыталось быстрее добраться до ближайшего куста, чтобы исчезнуть с поля зрения человека. Гуманоид знал, что за ним ведется наблюдение, а потому нашел для себя лучшее укрытие.После просмотра сюжеты эксперты предположили, что в этом месте могла быть расположена подземная база гостей из космоса, которую пока трудно найти. Они не сомневаются, что пришельцы имеют технологии, позволяющие быстро опускаться на большую глубину в недра земли.