Португалец успел запечатлеть на видео трехметрового пришельца перед его исчезновением
Португалец успел запечатлеть на видео трехметрового пришельца перед его исчезновением. Инцидент случился в пустынной местности страны, после чего шокированный свидетель события переслал материалы исследователям.
Он заметил внеземное существо, имеющее странную походку, которое пыталось быстрее добраться до ближайшего куста, чтобы исчезнуть с поля зрения человека. Гуманоид знал, что за ним ведется наблюдение, а потому нашел для себя лучшее укрытие.
После просмотра сюжеты эксперты предположили, что в этом месте могла быть расположена подземная база гостей из космоса, которую пока трудно найти. Они не сомневаются, что пришельцы имеют технологии, позволяющие быстро опускаться на большую глубину в недра земли.