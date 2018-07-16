В Германии планируют запустить водородные поезда

В издании Railway Technology появилась информация о том, что Федеральное управление железных дорог Германии разрешило использовать в стране водородный тип поездов Coradia iLint. Таким образом, компания-производитель Alstom предоставит первые пассажирские поезда уже в конце лета.
Coradia iLint появился на глазах людей два почти два года назад. Принцип его работы заключается в использовании водородных топливных элементов, которые вырабатывают электричество и наполняют энергией литий-ионные аккумуляторы. Батареи в свою очередь обеспечивают подачу энергии во все системы поезда, в том числе и в электродвигатели.
Также отмечается, что поезд способен преодолеть около 800 километров пути при условии полной заправки водородных емкостей. Транспорт рассчитан на перевозку 300 пассажиров.
В рамках первого раунда поставок поездов Coradia iLint, компания Alstom предоставит 14 экземпляров.