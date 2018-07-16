В Германии планируют запустить водородные поезда

Coradia iLint появился на глазах людей два почти два года назад. Принцип его работы заключается в использовании водородных топливных элементов, которые вырабатывают электричество и наполняют энергией литий-ионные аккумуляторы. Батареи в свою очередь обеспечивают подачу энергии во все системы поезда, в том числе и в электродвигатели.Также отмечается, что поезд способен преодолеть около 800 километров пути при условии полной заправки водородных емкостей. Транспорт рассчитан на перевозку 300 пассажиров.В рамках первого раунда поставок поездов Coradia iLint, компания Alstom предоставит 14 экземпляров.