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Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону решилась на пластику груди

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону, которая после ухода с Поляны заняла место работницы за кадром, порываясь на должность ведущей, всегда вызывала уважение со стороны подписчиков тем, что не бралась рекламировать полностью все, что ей предлагали, а в особенности любых услуг пластических хирургов. Девушка часто высказывала свои мечты, поговаривая, что мечтает сделать грудь.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону решилась на пластику груди

После своего ухода с «Дома-2», Либерж обеспечивала свою беззаботную жизнь различными спонсорскими рекламами. Немногим позже она решила рассказывать о гименопластике и рекламировать различных докторов с большим опытом. Сама же Кпадону высказывалась, что никогда не пойдет на рекламный ход и не ляжет на операционный стол как «маркетинг» за бесплатно, так как не хочет повторить печальный опыт Виктории Романец, Марины Мексики и Екатерины Колисниченко.

Но последняя публикация экс-жительницы «Дома-2» удивила всех фанатов – Либерж решилась на пластику и увеличит себе грудь.

По словам девушки, она взвешивала все за и против, однако по итогу пришла к выводу, что сделает себе грудь. Также Кпадону рассказала о подготовке к этому событию и отказе делать операцию летом, ибо это может вызвать неудобства. Попутно она обратилась к своим подписчикам, а в особенности к тем девушкам, кто уже сталкивался с такими операциями с вопросом, не мешают ли импланты при беременности?
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:40
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