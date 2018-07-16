Экс-участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону решилась на пластику груди

После своего ухода с «Дома-2», Либерж обеспечивала свою беззаботную жизнь различными спонсорскими рекламами. Немногим позже она решила рассказывать о гименопластике и рекламировать различных докторов с большим опытом. Сама же Кпадону высказывалась, что никогда не пойдет на рекламный ход и не ляжет на операционный стол как «маркетинг» за бесплатно, так как не хочет повторить печальный опыт Виктории Романец, Марины Мексики и Екатерины Колисниченко.Но последняя публикация экс-жительницы «Дома-2» удивила всех фанатов – Либерж решилась на пластику и увеличит себе грудь.По словам девушки, она взвешивала все за и против, однако по итогу пришла к выводу, что сделает себе грудь. Также Кпадону рассказала о подготовке к этому событию и отказе делать операцию летом, ибо это может вызвать неудобства. Попутно она обратилась к своим подписчикам, а в особенности к тем девушкам, кто уже сталкивался с такими операциями с вопросом, не мешают ли импланты при беременности?