Ким Кардашьян взбудоражила эротическими занятиями спортом на пляже
Ким Кардашьян эротическим занятием спортом на пляже взбудоражила своих поклонников. Папарацци успели сделать пикантные фотографии, которые попали в сеть.
Ким Кардашьян решила заняться тренировкой прямо на пляже. Она вместе со своими подругами отправилась на побережье, покинув свой пентхаус в Хидден-Хилс. Звезда раньше говорила о том, что ей удалось достичь неплохих результатов благодаря кардиотренинровкам, пилатесу и силовым тренировкам. Также Ким Кардашьян очень благодарна своему тренеру Мелиссу Алькантра, именно он помог ей достичь наглядных успехов.
Ким появилась на пляже в серых шортах и топике, её подруги были одеты в спортивные костюмы той же расцветки. Позднее девушки решили снять свои костюмы и тренировались в спортивных бикини. Облегающая одежда спортсменок подчёркивала их пышные формы, поэтому полуобнажённые девушки своим занятием спортом взбудоражили случайных очевидцев.
Ким Кардашьян решила заняться тренировкой прямо на пляже. Она вместе со своими подругами отправилась на побережье, покинув свой пентхаус в Хидден-Хилс. Звезда раньше говорила о том, что ей удалось достичь неплохих результатов благодаря кардиотренинровкам, пилатесу и силовым тренировкам. Также Ким Кардашьян очень благодарна своему тренеру Мелиссу Алькантра, именно он помог ей достичь наглядных успехов.
Ким появилась на пляже в серых шортах и топике, её подруги были одеты в спортивные костюмы той же расцветки. Позднее девушки решили снять свои костюмы и тренировались в спортивных бикини. Облегающая одежда спортсменок подчёркивала их пышные формы, поэтому полуобнажённые девушки своим занятием спортом взбудоражили случайных очевидцев.