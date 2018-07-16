Ким Кардашьян взбудоражила эротическими занятиями спортом на пляже

Ким Кардашьян решила заняться тренировкой прямо на пляже. Она вместе со своими подругами отправилась на побережье, покинув свой пентхаус в Хидден-Хилс. Звезда раньше говорила о том, что ей удалось достичь неплохих результатов благодаря кардиотренинровкам, пилатесу и силовым тренировкам. Также Ким Кардашьян очень благодарна своему тренеру Мелиссу Алькантра, именно он помог ей достичь наглядных успехов.Ким появилась на пляже в серых шортах и топике, её подруги были одеты в спортивные костюмы той же расцветки. Позднее девушки решили снять свои костюмы и тренировались в спортивных бикини. Облегающая одежда спортсменок подчёркивала их пышные формы, поэтому полуобнажённые девушки своим занятием спортом взбудоражили случайных очевидцев.