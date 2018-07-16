К 2050 году из-за кондиционеров возрастет смертность

Чем чаще используется кондиционер, чем выше его мощность, тем больше выбрасывается в атмосферу твердых частиц. Этот фактор напрямую влияет на смертность, о чем с тревогой заявили специалисты Висконсинского университета в Мэдисоне.Выработка экологически чистой энергии не способна удовлетворить спрос на охлажденный воздух. В итоге получается, что электростанции, работающие на угле и мазуте, способствуют масштабному загрязнению атмосферы, что, в свою очередь, отражается на негативных тенденциях роста онкологических заболеваний, болезней сердца и легких.Если средняя температура воздуха поднимется еще на 3,5 градуса, потребность в энергии взрастет на 30%. В этих условиях уже к 2050 году будет умирать на 969 человек больше, чем в прошлые годы. Почти тысяча смертей ежегодно – такова будет цена за неспособность снизить потребности в электроэнергии для кондиционеров, предупреждают ученые.