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К 2050 году из-за кондиционеров возрастет смертность

В условиях глобального потепления для рядовых жителей планеты использование кондиционеров зачастую является единственным способом противостоять жаре. Но поскольку энергия от этой техники берется в результате сжигания угля, нефти и газа, это создает серьезные проблемы для человечества.

К 2050 году из-за кондиционеров возрастет смертность

Чем чаще используется кондиционер, чем выше его мощность, тем больше выбрасывается в атмосферу твердых частиц. Этот фактор напрямую влияет на смертность, о чем с тревогой заявили специалисты Висконсинского университета в Мэдисоне.

Выработка экологически чистой энергии не способна удовлетворить спрос на охлажденный воздух. В итоге получается, что электростанции, работающие на угле и мазуте, способствуют масштабному загрязнению атмосферы, что, в свою очередь, отражается на негативных тенденциях роста онкологических заболеваний, болезней сердца и легких.

Если средняя температура воздуха поднимется еще на 3,5 градуса, потребность в энергии взрастет на 30%. В этих условиях уже к 2050 году будет умирать на 969 человек больше, чем в прошлые годы. Почти тысяча смертей ежегодно – такова будет цена за неспособность снизить потребности в электроэнергии для кондиционеров, предупреждают ученые.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 19:50
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