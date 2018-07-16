Женщина из Марокко поверила в легенды и 46 лет носила ребенка в своем чреве

Молодая женщина после посещения клиники стала свидетельницей мук односельчанки, умершей после кесарева сечения. Эти события негативно отразились на психике будущей матери, слышавшей, что плод может впасть в спячку и ждать, пока женщина захочет родить малыша.Она столько времени носила тело в организме, после чего стала мучиться от сильных болей. Врачи выяснили, что эмбрион стал дополнительным органом, но потом начал отторжение. Они спасли жизнь жертвы суеверий, которая больше никогда не сможет испытать счастье материнства.