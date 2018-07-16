Очевидцы из Сочи показали, как на самом деле выглядят Виктория Романец и Антон Гусев без фотошопа

Так, молодой человек хвастается своими огромными мышцами, над которыми он не один год работал в тренажерном зале, а его возлюбленная – тонкой талией и упругими ягодицами.Однако не многие подписчики верят в то, что в реальной жизни супруги действительно выглядят также, как и на фото. И недавний снимок, сделанный очевидцами в Сочи это подтверждает. На нем видно, что на самом деле у Антона нет видимых мышц на руках, а гламурная Вика больше похожа на обычную «тетку-туристку» средних лет.Стоит отметить, что после появления фотографии в соцсетях, над Романец и Гусевым смеется весть Интернет, поскольку в очевидцы в очередной раз доказали, что у эта парочка всегда и везде пытается показать себя лучше, чем они есть на самом деле.