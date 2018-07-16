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Очевидцы из Сочи показали, как на самом деле выглядят Виктория Романец и Антон Гусев без фотошопа

Вот уже несколько дней экс-участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев находятся в Сочи. В своем микроблоге они часто публикуют фотографии, на которых демонстрируют не только местные красоты, но и свою близкую к идеалу фигуру.

Так, молодой человек хвастается своими огромными мышцами, над которыми он не один год работал в тренажерном зале, а его возлюбленная – тонкой талией и упругими ягодицами.

Очевидцы из Сочи показали, как на самом деле выглядят Виктория Романец и Антон Гусев без фотошопа

Однако не многие подписчики верят в то, что в реальной жизни супруги действительно выглядят также, как и на фото. И недавний снимок, сделанный очевидцами в Сочи это подтверждает. На нем видно, что на самом деле у Антона нет видимых мышц на руках, а гламурная Вика больше похожа на обычную «тетку-туристку» средних лет.

Стоит отметить, что после появления фотографии в соцсетях, над Романец и Гусевым смеется весть Интернет, поскольку в очевидцы в очередной раз доказали, что у эта парочка всегда и везде пытается показать себя лучше, чем они есть на самом деле.

Очевидцы из Сочи показали, как на самом деле выглядят Виктория Романец и Антон Гусев без фотошопа
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:14
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