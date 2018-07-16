Актриса Екатерина Волкова едва не погибла в авиакатастрофе

Екатерина Волкова никогда раньше не рассказывала о самом страшном моменте в её жизни, но недавно актриса решила о нём сообщить. Оказывается она во время гастрольного тура, чуть не погибла в авиакатастрофе. Когда актриса возвращалась из Петропавловска-Камчатского, была плохая погода, она до последнего надеялась, что рейс перенесут, но этого не произошло. В тот момент, когда самолёт уже взлетел, он попал в бурю и начал терять высоту. Лайнер с пассажирами трясло около 40 минут, к счастью всё обошлось.Однако некоторые пассажиры всё же пострадали, потому что во время тряски начали вываливаться из багажных отсеков чемоданы. Пассажиры впадали в истерику, кто-то плакал, а кто-то смеялся, всё закончилось благополучно.