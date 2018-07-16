Женитьба Эмина Агаларова на модели Алене Гавриловой возмутила многих фанатов из-за брошенной супруги
Несмотря на состоявшуюся свадьбу пары, в сетях продолжаются дискуссии по такому поводу. Многие фанаты возмущены женитьбой Эмина Агаларова на модели Алене Гавриловой из-за брошенной супруги артиста.
До сих пор пользователи обсуждали церемонию и наряды гостей, а также были рады увидеть ролики, показывающие все части торжественного события в личной жизни певца. После публикации сюжетов множество подписчиков оставили свои лайки и комментарии, поздравляя Эмина Агаларова и его избранницу.
Однако были лица, которые стали вспоминать Лейлу Алиеву, считая, что эта женщина прекрасно смотрелась рядом с бизнесменом. Она была дочерью главы Азербайджана и достойной партией для мужчины, променявшего красавицу на эту особу, проигрывающую на фоне матери наследников звезды.