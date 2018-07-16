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Женитьба Эмина Агаларова на модели Алене Гавриловой возмутила многих фанатов из-за брошенной супруги

Несмотря на состоявшуюся свадьбу пары, в сетях продолжаются дискуссии по такому поводу. Многие фанаты возмущены женитьбой Эмина Агаларова на модели Алене Гавриловой из-за брошенной супруги артиста.

До сих пор пользователи обсуждали церемонию и наряды гостей, а также были рады увидеть ролики, показывающие все части торжественного события в личной жизни певца. После публикации сюжетов множество подписчиков оставили свои лайки и комментарии, поздравляя Эмина Агаларова и его избранницу.

Женитьба Эмина Агаларова на модели Алене Гавриловой возмутила многих фанатов из-за брошенной супруги


Однако были лица, которые стали вспоминать Лейлу Алиеву, считая, что эта женщина прекрасно смотрелась рядом с бизнесменом. Она была дочерью главы Азербайджана и достойной партией для мужчины, променявшего красавицу на эту особу, проигрывающую на фоне матери наследников звезды.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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