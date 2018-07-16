Александр Маршал рассказал о своей личной жизни в новом выпуске “Честного слова”

Знаменитость имел трех спутниц жизни, а сейчас влюбился в молодую особу, несмотря на большую разницу в возрасте. Первая супруга была нужна исполнителю для московской прописки, но потом пара долгие годы жила вместе. Сначала Александр Маршал думал, что фиктивные отношения будут длиться вечно, но потом ситуация изменилась, только ему пришлось покинуть молодую особу из-за отсутствия детей.Во время союза со второй женой у него родилась дочка, после чего новая избранница подарила артисту наследника. Музыкант расстался с нею после того, как женщина стала вмешиваться в его дела и постоянно приносила беспокойство в жизнь.