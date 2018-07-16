Ксения Бородина оправдалась за свои длинные ноги

«При моем небольшом росте, ноги у меня пропорциональны телу. Никто не идеален конечно, но я собой вполне довольна, в отличии от людей, которые с массой комплексов пытаются отыскать недостатки других, тем самым отвести взгляд от себя, потому что сами страхолюдины и неудачники, причём я не про внешность, а про гниль души», - добавила она.

За это время в ее микроблоге появилось множество красочных фотографий и видео, что не может не радовать как поклонников, так и хейтеров. Только первые в этом случае восхищаются красотой и идеальной фигурой знаменитость, а вторые – ищут изъяны, дабы оставить в комментариях массу критики.И Ксения привыкла к тому, что недоброжелатели во всем видят лишь сплошной негатив, относится к этому с понимаем и живет по принципу «всем не угодишь».Так, несколько дней назад она разместила снимок, на котором позировала в коротких шортах и белой рубашке, причем стала так, что ее ноги визуально удлинились.В подписи к публикации Бородина отметила, что уже представляет, как хейтеры со слюной будут высматривать, как она умудрилась так сильно вытянуть свои ноги фотошопом. И предугадывая это заявила, что никаких манипуляцию с фотографией не делала, а секрет лишь в грамотном фотографе и правильном ракурсе.