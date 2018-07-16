Ананас полезен при ожогах и не только, заявили ученые из Испании

Исследования проводились на базе университета Мигеля Сервета (город Сарагоса, Испания). ПО итогам масштабных научных изысканий был сделан однозначный вывод: бромелайн, содержащийся в ананасах, позволяет эффективно защитить кожу от всякого рода повреждений, включая последствия от ожогов.Первые испытания препаратов с бромелайном показали высокие положительные результаты и доказали действенность нового лечебного средства. По факту «ананасовый заживитель» оказывал на кожу почти волшебное действие, почти не оставляя после ожога шрамов.Эксперты пророчат новому препарату большое будущее. Они заявили, что средства на основе бромелайна поднимут уровень лечения ожогов и позволят пострадавшим людям не чувствовать себя ущербными после перенесенных травм.Ананас может похвастаться весьма большой пользой, обусловленной сразу несколькими причинами. В его сладкой ароматной мякоти присутствуют почти все важные для здоровья человека микроэлементы и витамины. Регулярное употребление ананаса способно обеспечить организм в ценных антиоксидантах, пищевых волокнах, органических кислотах, а также энзимах и биофлавоноидах.Считается, что главное достоинство ананаса – это тот самый бромелайн, натуральный природный жиросжигатель, за счет которого диета для похудения становится максимально действенной.