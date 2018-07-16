Фанаты гонят Екатерину Андрееву с "Первого канала"

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 15 Июл 2018 в 11:05 PDT

Под последним видеороликом Екатерины Андреевой в Instagram появился нелестный комментарий. Телеведущая на видео заявила, что она лично чеканила головой мяч, которым российская сборная по футболу забивала победные голы. По всей видимости, излишняя самоуверенность Екатерины Андреевой и вызвала среди подписчиков негодование.Кто-то из подписчиков написал в комментариях, что телеведущей пора на пенсию, потому что она несет всякую чушь. Кроме того Екатерина Андреева позволяет себе лишние высказывания, касающиеся не только спорта, но и мужчин, и других социальных тем.К тому же в Италии вызвал негодование инцидент, когда Екатерина Андреева отправилась слушать Моцарта в штанах, похожих на пижамные, а рядом с ведущей сидела женщина в вечернем платье. Свою простоту Андреева объяснила тем, что неважно, в каком виде прикасается человек к прекрасному.