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Фанаты гонят Екатерину Андрееву с "Первого канала"

Недовольные фанаты гонят телеведущую Екатерину Андрееву с «Первого канала». По мнению некоторых телезрителей, ведущая программы «Время» несёт какой-то бред.

Фанаты гонят Екатерину Андрееву с "Первого канала"


Под последним видеороликом Екатерины Андреевой в Instagram появился нелестный комментарий. Телеведущая на видео заявила, что она лично чеканила головой мяч, которым российская сборная по футболу забивала победные голы. По всей видимости, излишняя самоуверенность Екатерины Андреевой и вызвала среди подписчиков негодование.

Кто-то из подписчиков написал в комментариях, что телеведущей пора на пенсию, потому что она несет всякую чушь. Кроме того Екатерина Андреева позволяет себе лишние высказывания, касающиеся не только спорта, но и мужчин, и других социальных тем.

К тому же в Италии вызвал негодование инцидент, когда Екатерина Андреева отправилась слушать Моцарта в штанах, похожих на пижамные, а рядом с ведущей сидела женщина в вечернем платье. Свою простоту Андреева объяснила тем, что неважно, в каком виде прикасается человек к прекрасному.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:50
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