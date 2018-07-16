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Наследница Розы Сябитовой Ксения шокировала поклонников дряблыми ногами и неухоженной внешностью

Роза Сябитова решила опубликовать в Instagram фото, позируя вместе с наследницей на даче. Поклонники были шокированы дряблыми ногами и неухоженной внешностью Ксении, посоветовав девушки срочно заняться собой.

Знаменитость выбрала для себя спортивный костюм, взяв в руки рюкзак, а дочка сидела рядом в полосатом платье и джинсовой куртке. Ведущая отметила, что любит одеваться стильно даже в таком месте, а сейчас показывает подписчикам новую коллекцию бренда yova store.

Наследница Розы Сябитовой Ксения шокировала поклонников дряблыми ногами и неухоженной внешностью


Только поклонники не обратили внимания на новинки компании, рассматривая внешний вид молодой особы. Они заметили, что девушка позирует с надменным видом, хотя ее обвисшая грудь уже спустилась на колени. Фанаты написали много нелестных сообщений в адрес Ксении, рекомендуя ей заняться спортом и изменить рацион питания, потому что сейчас она выглядит старше своих лет.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40
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