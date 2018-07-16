Наследница Розы Сябитовой Ксения шокировала поклонников дряблыми ногами и неухоженной внешностью

Знаменитость выбрала для себя спортивный костюм, взяв в руки рюкзак, а дочка сидела рядом в полосатом платье и джинсовой куртке. Ведущая отметила, что любит одеваться стильно даже в таком месте, а сейчас показывает подписчикам новую коллекцию бренда yova store.Только поклонники не обратили внимания на новинки компании, рассматривая внешний вид молодой особы. Они заметили, что девушка позирует с надменным видом, хотя ее обвисшая грудь уже спустилась на колени. Фанаты написали много нелестных сообщений в адрес Ксении, рекомендуя ей заняться спортом и изменить рацион питания, потому что сейчас она выглядит старше своих лет.